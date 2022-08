Logistics Nivelles : des offres d’emploi publiées par une agence d’intérim alors que les travailleurs ignorent toujours la date de fermeture du site

"Nous vivons un enfer depuis bientôt un an et apparemment cela est loin d’être terminé"! C’est en ces termes qu’un travailleur de Logistics Nivelles résume l’esprit qui règne au sein de l’entreprise qui totalisait encore récemment 549 personnes. Société logistique dépendant du groupe Kuehne + Nagel, Logistics Nivelles est principalement active dans la préparation de commandes de produits secs destinés aux grands magasins Carrefour.

Le groupe a annoncé son intention de fermer le site nivellois il y a presqu’un an. La conclusion du plan social a été très laborieuse. Mais aujourd’hui, c’est le manque d’informations claires, précises et fiables qui pousse le personnel dans ses derniers retranchements. "Un jour, la direction du groupe annonce une date de fin de contrat pour tel profil de travailleurs ; et un autre jour, elle annonce une autre date", explique Barbara Leduc, permanente CGSLB. "La direction joue avec les nerfs du personnel, c’est scandaleux ! Les gens doivent savoir quand ils doivent partir pour pouvoir organiser leur temps. Certains sont déjà en recherche d’emploi ailleurs, d’autres doivent organiser leur agenda pour pouvoir refaire leur vie. D’autres enfin ne connaissent toujours pas le montant de leurs indemnités. Puis, il y a des cas particuliers, comme ceux qui ont un crédit-temps, et pour qui la situation est encore moins claire. C’est vraiment difficile en ce moment."

Depuis juillet dernier, seules quelques personnes ont quitté l’entreprise sur base volontaire. D’autres, malades de longue durée, ont dû partir. Une seconde vague de départs similaires devrait bientôt suivre. Mais pour la plupart des travailleurs, il n’y a toujours pas de dates précises. On évoque la fin septembre ou le début octobre 2022, en fonction des différentes catégories de personnel. La date du 22 octobre a aussi été évoquée. Toujours sans certitude !

Etranges offres d’emploi

Ces dernières semaines, des travailleurs ont remarqué la publication d’offres d’emploi par une agence d’intérim, pour travailler chez… Logistics Nivelles ! "Type de contrat : jobs fixes après intérim", précisait encore ce mercredi matin une des annonces. Après avoir contacté la direction de l’agence ainsi que la porte-parole du groupe Kuehne + Nagel, un employé de l’agence d’intérim nous a répondu avoir reçu l’ordre (de sa hiérarchie) de retirer les offres d’emploi en question. "C’était une erreur d’encodage", nous a expliqué la direction de l’agence d’intérim. "Les offres d’emploi ont toutes été retirées". Du côté de la porte-parole de Kuehne + Nagel, on explique simplement qu’il s’agissait "d’une erreur de communication". Contacté par nos soins, un travailleur nous a certifié qu'aucun nouvel intérimaire n'avait mis les pieds sur le site récemment.

Pour Didier Lebbe, permanent CNE, les explications de la direction et de l'agence ne tiennent pas la route. "Comment peut-on recruter des personnes pour un site qui va bientôt fermer ? C’est insensé ! La presse s’en mêle et subitement les annonces publiées il y a 3 semaines sont retirées. Il y a vraiment un manque de respect du personnel. C’est indigne !"

Notons enfin qu’un avis de travaux de démolition et de transformation du site de Logistics Nivelles a été affiché, cet été. C’est une société bruxelloise d’entreposage et de stockage qui compte s’y installer. Sauf surprise...