Logiciels espions : il y a un abus de leur utilisation au nom de la sécurité nationale, selon Saskia Bricmont

L’absence de cadres réglementaires européens

La commission d’enquête révèle que ces logiciels espions sont répandus. Et le problème, c’est "l’absence de cadres réglementaires européens", explique Saskia Bricmont.

"On a une législation sur les biens à double usage, et le logiciel espion de type Pegasus (ou équivalent) est considéré comme un bien à double usage. Donc qui peut aussi être considéré, potentiellement, comme une arme. Et donc il y a une réglementation claire sur l’importation, l’exportation de ce type de produit." Or, constate l’eurodéputée, "on voit que la réglementation n’a pas été respectée. Donc il y a déjà un problème de respect de la réglementation existante". Pour le dire autrement, il y a actuellement en Europe "un flou" sur l’utilisation de ces technologies. "C’est un peu la jungle. On fait ce qu’on veut."