Logiciels espions : comment sont-ils utilisés et encadrés en Belgique ?

Du côté de la police fédérale, les moyens techniques et/ou tactiques déployés dans le cadre des enquêtes restent confidentiels. On nous précise toutefois que le travail est effectué dans un cadre juridique clair : "L’interception de données, que ce soit des métadonnées ou via des écoutes, est effectuée par la police selon un cadre juridique strict, dans le cadre d’une enquête criminelle bien définie sur des infractions pénales bien définies, et toujours après l’approbation d’un juge d’instruction et sous son contrôle".

Du côté des services de renseignement, la sûreté de l'État comme le SGRS peuvent accéder à un service informatique uniquement sous de très strictes conditions légales définies par la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30/11/1998. Cela fait partie des méthodes exceptionnelles. La Sûreté indique sur son site que ces méthodes ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord de l’administrateur général de la Sûreté de l’État et de la Commission BIM (bijzonder inlichtingenmethoden - méthodes de renseignement particulières).

Ensuite, un double contrôle est exercé dès que ces méthodes exceptionnelles ont été mises en place. D’une part, par la Commission BIM composée de trois magistrats et présidée par un juge d’instruction. Cette commission peut décider de suspendre ou de mettre fin à une méthode dès que celle-ci ne se justifie plus. D’autre part, le contrôle est effectué par le Comité R. Il intervient a posteriori, mais il peut également mettre fin à l’usage d’une méthode exceptionnelle s’il constate une irrégularité. Dans ce cas, les preuves récoltées devront être détruites.