Logements sociaux ou espaces verts ? "On est face à un narratif toxique qui demande de choisir entre les abeilles et les pauvres"

Ce 17 octobre, dans le cadre du Festival des Libertés, se tient un procès fictif 'Habiter la ville, habiter la terre' où les acteurs de ce procès confrontent deux droits fondamentaux : le droit au logement et le droit à un environnement sain. Pour débattre de ces deux réalités auxquelles est confrontée la ville aujourd’hui, Tendances Première a reçu Sophie Delacolette, comédienne et autrice de ce procès fictif, Anne Bauwelinckx du Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat, Allan Wei, chercheur en écologie urbaine à l’ULB et Manu Lambert, conseiller juridique à la Ligue des droits humains.

Pour Sophie Delacolette, ce procès fictif a pour but de réfléchir à une problématique complexe que l’on croit connaître mais qu’en réalité, on ne connaît pas bien : "Les différents acteurs de ce procès sont des comédiens, des avocats, des experts de la problématique du logement, un metteur en scène… Les spectateurs seront contraints de voter à la fin. Ce sera un dilemme pour eux comme je suis moi-même tiraillée. On a voulu mettre de l’humain avec une situation précise et des vécus concrets : un terrain à haute valeur biologique, au cœur de Bruxelles est voué à être construit par une société de logements. Une maman de trois enfants se bat pour obtenir un logement. De l’autre côté, il y a un collectif militant représenté par une jeune fille qui demande que l’on voit à plus long terme avec la problématique du climat où l’on prévoit qu’en 2050, il fera 45° dans la ville. Cette jeune fille vit mal, dort mal et s’interroge : Quelle promesse pour demain ?'".

Pour Manu Lambert, conseiller juridique à la Ligue des droits humains, ce procès est un pari : "On amène un sujet politique mais pas de manière tranchée et on parie sur l’intelligence du public en lui disant : 'voilà les données du problème, sa complexité, qu’est-ce que l’on fait avec ça ?' Il y a une responsabilité politique très claire, qui est actuelle et aussi qui remonte à un certain temps. On arrive dans cette impasse alors que les crises du logement et climatique ne datent pas d’hier. Avec ce procès, notre objectif est de créer un débat politique dépassionné où on va sortir des clivages habituels. C’est notre espoir".