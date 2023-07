Logements sociaux: "faire sauter le tabou du blocage des loyers"?

Le secteur du logement social bruxellois tire la sonnette d’alarme. Les 16 sociétés de logements publics de la capitale disent manquer d’argent pour rénover leur bâti, selon une information de nos confrères de La Libre Belgique.

37.000 logements à rénover en 10 ans : c’est l’objectif ambitieux du gouvernement bruxellois, qui a dégagé pour cela une enveloppe de 900 millions d’euros. Sauf que, entretemps, l’inflation est passée par là. Coûts salariaux en nette hausse, factures de chantier toujours plus élevées: les dépenses des sociétés de logements sociaux ont explosé, tandis que leurs recettes, principalement issues des loyers, stagnent.

Entre recettes et dépenses, un fossé se creuse, à tel point que certaines sociétés doutent de pouvoir mener à bien leur programme de rénovation. "Sur les 10 ans à venir, on a une enveloppe de 51 millions d’euros pour entretenir et rénover en profondeur nos bâtiments", pose Cédric Mahieu, directeur général de Comensia. "D’après nos calculs, on aurait besoin de 68 millions d’euros supplémentaires. On ne reste pas les bras ballants, on essaye de trouver d’autres sources de financement, mais c’est vrai qu’il faut que les pouvoirs publics aillent au bout de leurs ambitions", estime celui qui gère un parc de 3300 logements sociaux un peu partout à Bruxelles.

Les pouvoirs publics doivent trancher

Son appel du pied vise le gouvernement bruxellois, l’actuel et le suivant qui découlera des élections de l’an prochain. "Est-ce qu’on augmente les subsides ou est-ce qu’on demande une participation plus importante aux bénéficiaires ?", interroge Cédric Mahieu. "C’est le dilemme sur la table, les pouvoirs publics doivent trancher. C’est un bel enjeu pour la campagne électorale à venir."

Confrontée aux mêmes difficultés financières, la direction d’En Bord de Soignes abonde dans le même sens. "Il ne faut surtout pas changer notre fusil d’épaule", explique Aziz Sopi, le directeur général de cette société qui gère 1900 logements sociaux à Auderghem, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Pierre. "Il ne faut pas revenir à la situation d’il y a quelques années où on mettait un coup de peinture entre deux locataires. Il faut continuer à rénover en profondeur. Mais pour cela, il faut avoir une action sur les recettes."

Comme pistes de financement complémentaire, Aziz Sopi évoque une hausse des subsides régionaux ou une hausse des revenus des personnes les plus précarisées. "Ou alors, faire sauter un des tabous, qui est celui du blocage des loyers à 20% ou 24% des revenus des locataires sociaux pour arriver à un grand maximum de 30%", une proportion souvent admise comme la limite à ne pas franchir pour garantir des conditions de vie dignes.

Ces pistes de financement complémentaire sont en ce moment à l’étude en collaboration avec la SLRB, l’organe régional qui a la tutelle sur les 16 sociétés de logements publics de la capitale.