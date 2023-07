Logement, repas, activité, les bons plans de tourisme écoresponsable en province de Luxembourg

Les 8 cabanes ont chacune une thématique comme ombre et lumière où l’on retrouve Des vitraux translucides et colorés, des sculptures dans le bois qui laissent passer la lumière, des éclairages indirects créent une ambiance intimiste et cosy. Et beaucoup de fenêtres qui permettent d’observer le ciel à la tombée de la nuit.

La tanière des nutons qui dispose d’un toit végétalisé et d’une petite tanière en bois et pierres locales avec un intérieur douillet et confortable qui ressemble un peu aux maisons des hobbits dans le seigneur des anneaux. On retrouve la chaleur du bois avec vieux plancher, murs d’argile, charpente de rondins. Elle dispose d’un bain nordique chauffé au bois et est construite avec des matériaux de récupération.

Ou Trappes et cachettes qui réveillera votre âme d’enfant grâce à sa structure surprenante qui vous révélera peut-être tous ses secrets.

Toutes les cabanes disposent petite cuisine équipée de 2 taques et d’un frigo.