Logement moins chauffé pendant l’hiver : gare à l’humidité et aux moisissures nocives pour la santé !

Douche, cuisson des aliments,… Les sources d’humidité sont nombreuses dans la maison. L’hiver et des logements peu chauffés favorisent l’apparition des moisissures. "La moisissure finit par se développer parce qu’il y a de l’eau qui se condense sur les murs. On constate qu’il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se chauffer et des problèmes de moisissure" constate Diane Servais.

La responsable du SAMI constate aussi la présence de plus en plus fréquente des poêles à pétrole lorsqu’elle se rend chez les particuliers. Un appareil dont elle souligne les dangers : "Ce type de chauffage est problématique car il produit énormément d’eau qui va se condenser sur les murs et permettre aux moisissures de se développer. Et puis, on va avoir chaud dans la pièce où on va faire fonctionner ce poêle mais dans les autres pièces, ça va se refroidir et vous allez avoir toute cette eau qui va se condenser dans les pièces qui ne sont pas chauffées. L’autre problème, c’est qu’il consomme l’oxygène de la pièce donc c’est aussi nocif" détaille Diane Servais.