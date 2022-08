Logement, énergie et pauvreté, quel revenu minimum pour vivre dignement en 2022 ?

Les budgets de référence peuvent évidemment varier selon les situations. Le ménage ou la personne isolée doit-elle payer un logement privé ou social ? Le tarif social est-il appliqué pour l’électricité et le gaz / mazout ?

Dans le tableau ci-dessous, on constate très vite que le budget nécessaire n’est pas le même pour une maman avec ses 2 enfants qui vivent dans un loyer social avec un tarif social pour l’électricité et le gaz et une autre maman avec ses 2 enfants dans un loyer privé qui ne bénéficie pas du tarif social pour l’électricité et pour le gaz, une situation que l’on pouvait rencontrer avant 2021. la différence est de 710 euros. Dans le cas d’une personne isolée, la différence est de 550 euros. Or, précise l’étude, "ces deux situations étaient considérées de la même manière dans l’approche européenne du taux de pauvreté" (seuil de pauvreté).