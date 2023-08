Logement, activité et restaurant : trois bons plans écoresponsables dans le Brabant-Wallon

Après une bonne nuit de sommeil, il est temps de s’aventurer dans la nature ! Ça tombe bien, puisqu’il y a une multitude de choses à découvrir à Louvain-la-Neuve et ses alentours. Notamment, le bois de Lauzelle à quelques minutes du centre-ville piéton. Classé Natura 2000, donc en zone protégée, le bois de Lauzelle et sa réserve naturelle de 20 hares est un élément essentiel du paysage et du patrimoine naturel de la ville.

On peut s’y promener à vélo ou à pied, à la découverte d’une belle biodiversité. Oiseaux, mares, flore forestière généreuse, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Trois itinéraires ont été balisés avec des panneaux didactiques et des jeux qui peuvent plaire aux petits comme aux plus grands. Le plus long des trois circuits fait 3,7 kilomètres et aborde l’évolution de la forêt dans le contexte écologique actuel et son rôle dans notre vie.

Sur demande, des visites guidées peuvent y être organisées pour les groupes par le garde forestier ou un guide nature.