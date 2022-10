Logement à Bruxelles : le moratoire hivernal se fait encore attendre, s’inquiète le Syndicat des locataires

Le Syndicat des Locataires s’inquiète de l’absence persistante de moratoire sur les expulsions domiciliaires à Bruxelles, alors que la Wallonie vient d’en introduire un pour l’ensemble des locataires wallons.

Au sud du pays, ce moratoire prendra effet le 1er novembre prochain, pour se terminer le 15 mars 2023.

"Sachant qu’en Région bruxelloise, malgré un marché locatif plus acerbe et contrairement aux engagements pris par le gouvernement régional, rien n’a encore été fait, le Syndicat des Locataires invite fermement le gouvernement et au besoin le parlement bruxellois à agir dans le même sens en adoptant une ordonnance qui instaure un tel moratoire", a insisté lundi le président du Syndicat des Locataires José Garcia.

Aux yeux de celui-ci, l’ordonnance doit impérativement être adoptée le 31 octobre pour assurer l’effectivité d’une telle mesure dès le mois de novembre prochain.