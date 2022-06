Logement à Bruxelles: l'opposition doute que les allocations-loyers auront été payées d'ici la fin de l'été

Jusqu'à présent, 1.250 allocations-loyers ont été payées; 4.124 dossiers ont été traités et 806 rejetés. 488 font l'objet de questions supplémentaires, a affirmé jeudi la secrétaire d'Etat bruxelloise au Logement, Nawal Ben Hamou (PS).

Les principaux motifs de rejet portent sur le dépassement du niveau de revenus; le bénéfice d'une allocation de relogement, celui d'un logement social ou de l'occupation d'un logement à loyer réduit aux mains 'd'une Agence Immobilière Sociale.

Nawal Ben Hamou était une nouvelle fois interrogée, jeudi en commission du Logement, sur l'état d'avancement du traitement des 12.300 demandes d'allocation-loyer introduites à la suite de la réforme du dispositif. Durant l'hiver dernier, le processus a été suspendu en raison d'un retard dans les autorisations de partage de données en provenance du fédéral. Ce partage est nécessaire en raison de l'option prise d'une automatisation maximale du processus au profit des bénéficiaires.

Mais l'opposition doute aussi du bon fonctionnement de l'administration bruxelloise en charge de ce dossier. La N-VA, le CD&V, et le MR ont déposé une demande de commission d'enquête sur le fonctionnement de l'administration du Logement -ndlr: en réalité deux administrations à savoir la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale et l'administration Bruxelles Logement- que ces formations soupçonnent d'avoir fait obstruction au paiement d'allocations-loyers durant plusieurs années.

Certains représentants de ces partis imputent au gouvernement bruxellois une responsabilité politique par défaut de gouvernance. Le MR s'est affiché un peu plus en retrait. "Il y a certainement une administration autonome et trop puissante qui vous sabote et qui pourrit votre dossier", a dit à ce propos le député MR Bertin Mampaka.

Quoi qu'il advienne, la secrétaire d'Etat Ben Hamou a promis aux membres de la commission de revenir spontanément avec des chiffres actualisés lors des prochaines réunions.