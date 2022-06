Logement à Bruxelles : 24 appartements mis temporairement à la disposition de personnes en situation précaire

Le projet d’occupation temporaire est géré par la FéBUL (Fédération Bruxelloise Unie pour le Logement) en collaboration avec les associations Aprèstoe, Convivence-Samenleven et Refuge Bruxelles.

Ces dernières sont chargées d’attribuer les logements et de proposer à leurs bénéficiaires un accompagnement social personnalisé destiné à les aider à stabiliser leur situation administrative, sociale et financière, dans la perspective d’une location durable. La FéBUL gère le projet et assure les liens entre les partenaires, la relation au propriétaire ainsi que la gestion financière et technique du projet.