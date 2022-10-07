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Ukraine - Україна

житло в брюсселі | Logement à Bruxelles

il y a 11 heuresTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

У Брюссельському регіоні наразі перебуває 8500 переміщених українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту.

Вона очікує нових надходжень до кінця року. Триває кошторис для забезпечення необхідного житла.

Пошук житла залишається серйозною проблемою по всій Бельгії. Брюссель теж роками страждає від нестачі житла!

Влада та робочі групи, до яких залучені українці, поступово створюють структури для переселенців.

Загалом до кінця грудня для українців буде створено 1600 місць.

На даний момент існує 5 центрів колективного розміщення. Це 4 готелі та переобладнана колишня офісна будівля. Ці центри вміщують трохи більше 300 осіб.

До кінця цього місяця мають відкрити 4 новобудови. Це дозволить розмістити ще 230 осіб. Потім наприкінці року встановлять тимчасові модулі. Це будуть швидкомонтовані будинки "контейнерного" типу. Область планує 150. Які зможуть розмістити сім’ї, які шукають житло, у найкращих можливих умовах.

 

Le point sur le logement pour les réfugiés ukrainiens dans la capitale

 

La région bruxelloise accueille en ce moment 8500 déplacés ukrainiens, sous le statut de protection temporaire. Elle s’attend à de nouvelles arrivées d’ici la fin de l’année. Des estimations sont en cours, pour prévoir l’hébergement nécessaire.

Trouver un logement reste un défi de taille, dans l’ensemble de la Belgique. Bruxelles souffre en plus d’un manque de logements depuis des années ! 

Les autorités et des groupes de travail, dans lesquels des Ukrainiens sont associés, mettent en place, petit à petit, des structures pour les déplacés. 

Combien de places?

D’ici la fin du mois de décembre, 1600 places auront été créées au total, pour des Ukrainiens.

Pour le moment, 5 centres d’hébergement collectif existent. Il s’agit de 4 hôtels et d’un ancien immeuble de bureaux réaménagé. Ces centres accueillent un peu plus de 300 personnes.

D’ici la fin de ce mois, 4 nouveaux bâtiments doivent ouvrir leurs portes. Ce qui permettra d’accueillir 230 personnes de plus. Ensuite, fin d’année, des modules temporaires vont être installés. La région en prévoit 150. Ils pourront accueillir des familles à la recherche d’un logement, dans les meilleures conditions possibles.

 

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