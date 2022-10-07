житло в брюсселі | Logement à Bruxelles

У Брюссельському регіоні наразі перебуває 8500 переміщених українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту.

Вона очікує нових надходжень до кінця року. Триває кошторис для забезпечення необхідного житла.

Пошук житла залишається серйозною проблемою по всій Бельгії. Брюссель теж роками страждає від нестачі житла!

Влада та робочі групи, до яких залучені українці, поступово створюють структури для переселенців.

Загалом до кінця грудня для українців буде створено 1600 місць.

На даний момент існує 5 центрів колективного розміщення. Це 4 готелі та переобладнана колишня офісна будівля. Ці центри вміщують трохи більше 300 осіб.

До кінця цього місяця мають відкрити 4 новобудови. Це дозволить розмістити ще 230 осіб. Потім наприкінці року встановлять тимчасові модулі. Це будуть швидкомонтовані будинки "контейнерного" типу. Область планує 150. Які зможуть розмістити сім’ї, які шукають житло, у найкращих можливих умовах.