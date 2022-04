Loft triplex audacieux sur le site des anciennes imprimeries Desclée - rénovées de façon eco-énergétique

Isabelle et Benoit ont tout plaqué pour réaliser leur rêve : ouvrir un Bed & Breakfast non loin de Durbuy. Au total, 5 chambres d’hôtes sont proposées au sein de ce magnifique domaine. Le fil conducteur du projet était le respect de la nature : ici, on a fait particulièrement attention aux performances énergétiques et la plupart des objets et matériaux ont été recyclés et/ou chinés. L’endroit idéal pour prendre un bon bol d’air frais !