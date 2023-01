Loeb, deuxième du Dakar : "On a fait une belle remontée... à la régulière, Al-Attiyah était injouable"

Le Qatari Nasser Al-Attiyah, vainqueur du rally-raid Dakar pour la cinquième fois dans la catégorie autos dimanche à Dammam, "a fait une très belle course et aucune erreur", a salué le Français Sébastien Loeb, deuxième de l'épreuve.

"Après le début de rallye qu'on a eu, on ne pouvait pas espérer bien mieux que ça. A la régulière, Nasser, c'était injouable, il a fait une très belle course et aucune erreur", a expliqué Loeb, qui a terminé pour la troisième fois à la deuxième place, après 2017 avec Peugeot et 2022 avec Prodrive.