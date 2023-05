Lodewyck et l’hécatombe chez Soudal Quick Step : "Pas facile de continuer, c’est un peu les montagnes russes au niveau émotionnel"

C’est un Klaas Lodewyck visiblement touché qui s’est présenté au micro de Samuel Grulois à Camaiore. Le Covid a encore frappé chez Soudal-Quick Step et quatre coureurs (Cattaneo, Cerny, Hirt et Vervaeke) sont non-partants pour la 11e étape du Giro.



"C’est compliqué. On reste sur ce Giro avec trois coureurs. En tant qu’équipe ce n’est pas facile. Quand on l’a appris, c’était un vrai choc. On était ici pour se battre pour le classement général avec Remco. Remco a dû partir. Et maintenant, quatre coureurs en plus. Ce n’est pas facile de continuer. C’est un peu les montagnes russes au niveau émotionnel", déclare le directeur sportif belge.



Davide Ballerini, Pieter Serry et Ilan van Wilder vont continuer la course. Chacun avec des ambitions. "Ils sont encore motivés. Ballero peut encore faire un bon sprint. Serry veut prendre les échappées. Et Ilan est 19e pour l’instant au Général. Il se sent bien et il veut tout donner pour grimper au classement. On va évoluer au jour le jour qui doit rester ou pas dans le staff. Mais on doit aussi continuer à tout donner pour les trois qui restent".