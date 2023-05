Lodelinsart : une mère et ses deux filles portées disparues

La police fédérale a diffusé dimanche, à la requête du parquet de Charleroi, un avis de recherche afin de retrouver Laetitia Degrott, 38 ans, disparue en compagnie de ses filles, Rosalyne Bohen, sept ans, et Zoé Bohen, trois ans. La mère a été vue pour la dernière fois rue de la Marine à Lodelinsart (Hainaut) mercredi 24 mai à 17h.

Laetitia Degrott mesure 1m65, est de corpulence très mince et a de courts cheveux noirs. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon en jeans bleu, une veste brune et des chaussures claires. Rosalyne mesure 1m30, est de corpulence mince et a les cheveux bruns mi-longs. Zoé mesure environ 1m00 et a de courts cheveux bruns.

Les autorités demandent à Laetitia de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer. Les personnes disposant de renseignements permettant de localiser Laetitia Degrott et ses filles sont invitées à prendre contact immédiatement avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/ 30 300 ou via le numéro gratuit de Child Focus 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu