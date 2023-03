Lodelinsart : Au CECS La Garenne, on informe tôt sur l’importance de la vaccination

Après s’être rendu dans de nombreuses écoles, c’est au CECS La Garenne, une école secondaire de Lodelinsart, que se trouvait début février le professeur émérite Michel Goldman. Après avoir créé l’Institut de l’immunologie de l’ULB, ce médecin spécialisé en médecine interne et en immunologie voyage d’école en école avec un objectif clair : développer l’esprit critique des enfants quant à la vaccination. Et ça marche. Audeline, 13 ans, est inscrite en première année de sport-études dans l’établissement. Ayant toujours baigné dans le monde médical, la jeune fille s’intéresse depuis longtemps à la question des vaccins. C’est donc avec plaisir qu’elle participait à la formation. "J’ai appris de nouveaux noms de vaccins", affirme-t-elle. "Plus tard, j’aimerais travailler dans les douanes, la police ou l’armée. Nous serons soumis à des personnes qui seront ou ne seront pas vaccinées. Il est donc préférable que nous le soyons, la vaccination peut sauver des vies."

Pour Michel Goldman, il est important d’informer les jeunes dès leur plus jeune âge et pour cause, c’est vers 12 ans que les adolescents ont le choix d’être vaccinés contre le papillomavirus, un microbe responsable de nombreux cancers chez les femmes… mais aussi chez les hommes. "C’est en se vaccinant tôt, autour de 12, 13 ou 14 ans, que l’on peut se protéger contre ces cancers qui mettent parfois des années à se développer", indique le professeur.