"Loco" au Théâtre de Poche : une étoile filante sous un clair de lune

Popritchine valse sur les bustes et emprunte autant les bras et les jambes de Natacha que de Marta. Dans ce méli-mélo de corps, aucun geste n’est laissé au hasard. La maîtrise est totale et la symbiose entre les comédiennes complète : il en faut pour nouer ensemble – et à l’aveugle ! – une cravate à la marionnette. Avec beaucoup d’humour et de poésie, les deux marionnettistes multiplient les rôles et invitent notre imaginaire à venir à leur rencontre.

C’est bien connu, les plus grandes aventures se passent dans le monde du rêve. Grand QG de l’imaginaire, le lit a toute sa place sur scène et c’est autour de lui que le décor se construit. Jouant avec les codes du théâtre symboliste, la scénographie se décline sur le thème du papier. Du coupon de presse à l’énorme structure en papier mâché, un univers se défroisse sous nos yeux ébahis. Le tout prend vie par un jeu de clair-obscur qui donne de la profondeur aux effets et sublime les scènes.

Non vraiment, il n’est pas facile de trouver à redire à ce nouveau spectacle. Même les amateurs de littérature russe ne trouveront pas grand-chose à reprocher. L’œuvre a été adaptée sans être dénaturée : hormis la scène finale qui apporte davantage de douceur et de poésie que l’original, l’ensemble n’a été retravaillé qu’avec parcimonie.

Dans le ciel constellé du théâtre, il arrive que des étoiles filantes passent. Heureux alors ceux qui ont la chance d’y assister, ils en sortent éblouis.