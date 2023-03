"Lockdown files" au Royaume-Uni : une fuite de 100.000 messages révèle les coulisses de décisions Covid et scandalise

"Une trahison massive": voilà l’expression de Matt Hancock en ouvrant le journal The Telegraph, le 1er mars. Pour l’ex-Secrétaire d'Etat Britannique en charge de la santé, ce fut une très mauvaise journée.

The Telegraph a mis la main sur 100.000 de ses messages WhatsApp échangés au plus fort de la pandémie. Et depuis, le journal publie, jour après jour, les échanges qui suggèrent des failles du gouvernement dans la gestion du Covid-19, de l’improvisation, de la légèreté ou un ton de moquerie.

Vous avez raté ce feuilleton politique britannique des dix derniers jours, le "Lockdown files"? En voici les grandes lignes.