Location de véhicule durant les vacances : il faut rester très vigilant

Pour les voitures de location, le premier conseil est celui de passer par un loueur aux contrats types et internationaux, possédant une maison mère où vous pourrez adresser votre réclamation. Avoir souscrit une assurance protection juridique peut également s’avérer précieux.

Dans les cas de figure décrits, ce sera toujours votre parole contre celle du préposé. Le conseil, c’est de contrer le dossier (souvent constitué de photos qui ne prouvent en rien que les dégâts produits le sont sur votre véhicule loué) de votre détracteur en élaborant votre dossier.

Il faudra prouver que vous avez bien remis le véhicule dans l’état initial et que les dégâts réclamés ne vous incombent en rien. Bien sûr les preuves seront constituées de photos de l’entièreté du véhicule intérieur et extérieur, du numéro de châssis et de photos prises en dehors de l’enceinte du loueur, montrant bien le véhicule garé et sans dégâts. Les smartphones enregistrent date et heure des prises de vues.

Le dossier sera envoyé à la maison mère avec demande de preuve que les photos du préposé concernent bien le véhicule qui vous a été attribué via le numéro de châssis. Des avis de voyageurs trouvés sur des forums et concernant certaines agences de location coutumières de ce genre de pratique peuvent également être joints au dossier. En procédant de la sorte, votre bonne foi devrait être reconnue.