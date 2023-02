LOCAL HEROES au MIMA ou les kets de Molenbeek au musée

Les artistes se sont immergés dans la communauté locale ; au plus près, dans les photos noir et blanc de Christopher de Béthune, pour "rendre l’odeur locale de la salle"; à portée d’objectif pour les portraits d’Edouard Valette qui présente une série de personnages oniriques et pour les fiers athlètes sur les affiches de Dave Decat. La styliste Kenza Vandeput-Taleb qui a fait de la boxe à 14 ans, connaît tous les codes et a créé "4 looks complets, totalement upcyclés, uniques, short et peignoir, no gender." confie-t-elle dans Le Vif. Belgo-algérienne, elle y mêle des influences d’Afrique du Nord, des broderies avec des punchlines et des logos de grandes marques, issus des vêtements usagés que l’Europe envoie vers l’Afrique.