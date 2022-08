Local Fictions quartier et art contemporain en co-création

"Ici, la dalle de pierre bleue taillée grossièrement qui compose les trottoirs bruxellois est ma cible", explique-t-elle. Lila est française (comme la majorité des artistes présents d’ailleurs, ce qui montre les attraits de nos écoles…), chez nous on appelle ça des pavés. Délogés, remplacés ils sont la matière "des ouvriers en jaune fluo" qu’elle filme et interroge. Le dialogue avec les travailleurs ne manque pas d’humour, l’intention de l’artiste ne semble pas très claire… Installation, sculpture, video et impressions montrent l’imperfection et le traitement des rebuts de la ville qui sont à cacher.