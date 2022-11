Lob de plus de 60 mètres de Ziyech : les Diables Rouges sont prévenus

Le Maroc, adversaire des Diables dans le groupe F de la Coupe du monde, va prendre la direction du Qatar et de sa Coupe du monde en pleine confiance. En effet, les Lions de l’Atlas ont remporté aisément leur dernier galop de préparation avant le Mondial en disposant de la Géorgie sur le score de 3-0, jeudi à Sharjah, aux Émirats arabes unis. Dont un superbe but d’Hakim Ziyech.

Deuxième adversaire des Diables lors de cette Coupe du monde, le Maroc sera une équipe technique difficile à battre. Cela s’est vu ce jeudi soir face à la Géorgie ou Hakim Ziyech a inscrit un splendide lob de plus de 60 mètres pour faire 2-0. Auparavant, Youssef En Nesyri avait rapidement mis les siens sur de bons rails (1-0, 5e). L’équipe entraînée par Walid Regragui a ajouté un troisième but en seconde période grâce à un penalty converti par Sofiane Boufal (3-0, 72e).

A noter que Selim Amallah a débuté la partie et a cédé sa place à la 63e. Bilal El Khannous et Anass Zaroury sont restés sur le banc. Le Maroc défiera la Belgique le 27 novembre lors de la 2e journée du groupe F, après la Croatie (23/11) et avant le Canada (1/12).