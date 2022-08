Loana Lecomte détrône Pauline Ferrand Prevot et devient championne d’Europe de VTT, les Belges hors du top 25

Loana Lecomte a remporté ce samedi à 23 ans les championnats d’Europe de VTT devant sa compatriote et double championne d’Europe sortante Pauline Ferrand Prevot, qui semblait filer vers la victoire mais a été victime d’un problème mécanique avec sa chaîne qui lui a coûté plus d’une minute. La Néerlandaise Anne Terpstra complète le podium. Les Belges Githa Michiels et Emeline Detilleux ne sont pas parvenues à peser sur la course. Michiels termine 29e alors que Detilleux a été reprise par la leader et n’a pas pu terminer la course.

Sous la pluie munichoise il va falloir dompter les pentes glissantes sur les sept tours du parcours de cet Euro de VTT. Les deux Belges Githa Michiels et Emeline Detilleux sont au départ.

La Française Loana Lecomte est la première à se mettre en tête pour prendre les commandes de la course. La grande favorite, la double tenante du titre, la Française Pauline Ferrand Prevot, partie en deuxième ligne, remonte rapidement pour se retrouver dans les premières positions après quelques minutes de course.

Les deux Françaises créent un premier écart en partant à deux. Les deux Suissesses Jolanda Neff et Alessandra Keller sont en poursuite quelques secondes derrière. Un peu plus loin, on retrouve la Néerlandaise Anne Terpstra seule. Un groupe avec notamment l’Italienne Martina Berta pointe à une trentaine de secondes de la tête à la fin du premier tour.

Ferrand Prevot et Lecomte font le forcing et compte trente secondes d’avance sur leurs plus proches poursuivantes, les deux Suissesses Neff et Keller. Moment choisi par Pauline Ferrand Prevot pour tester sa compatriote et la championne d’Europe sortante prend rapidement quelques dizaines de mètres d’avance. Au deuxième passage sur la ligne, elle compte 10 secondes d’avance sur Lecomte, 49 sur Neff qui a lâché Keller qui pointe à 1 minute 02.

Mais Ferrand Prevot connaît un problème avec sa chaîne dans le troisième tour et voit Lecomte reprendre les commandes de la course. La triple championne du monde de VTT pointe à 54 secondes de Lecomte à la fin du troisième tour. Neff est toujours troisième à 1 minute 32. Terpstra, Frei et Keller sont dans un groupe de contre à 1 minute 55.

Et Terpstra continue sa remontée, elle lâche les deux Suissesses pour rentrer seule sur Jolanda Neff, troisième, dans le quatrième tour et se repositionne dans la course à la médaille.

Après quatre tours, Lecomte compte toujours 55 secondes d’avance sur Ferrand Prevot et plus de 2 minutes 30 sur Terpstra et Neff. Le duo se sépare dans le cinquième tour suite à une accélération de la Néerlandaise qui s’envole vers la médaille de bronze.

A l’entame du dernier tour, Loana Lecomte est toujours en tête et compte 43 secondes d’avance sur Pauline Ferrand Prevot. Anne Terpstra occupe la troisième place à 3 minutes 05 mais Jolanda Neff n’a pas abdiqué et n’est qu’à une dizaine de secondes de la Néerlandaise.

Loana Lecomte ne craque pas dans le dernier tour et s’en va remporter le titre de championne d’Europe à 23 ans. Pauline Ferrand Prevot termine deuxième et place la France sur le toit de l’Europe avec ce doublé. Anne Terpstra conserve son avantage sur Jolanda Neff et s’empare de la médaille de bronze.

La Belge Githa Michiels termine 29e à 10 minutes 23 et Emeline Detilleux n’a pas pu terminer l’épreuve.