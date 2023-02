Lo Bailly : "À partir du moment où tu ne doutes plus, tu arrêtes d’évoluer"

Quand tu t’es mis à la musique, est-ce que tu as senti un manque de confiance, est-ce que tu as douté de toi parfois ?

On doute toujours en fait. Il y a toujours des moments où j’ai l’impression que ce que je fais ne tient pas la route. À force de travailler sur un morceau aussi, on l’écoute 100 fois et on ne sait plus si c’est bon ou si ce n’est pas bon. On n’a plus l’oreille neuve. Et puis le doute est hyper important pour la remise en question, c’est un élément indispensable. Je pense qu’à partir du moment où tu ne doutes plus, tu arrêtes d’évoluer. Après, est-ce que je doute moins que le Loïc d’il y a trois ans qui n’avait, qui n’avait gagné aucun concours, qui n’avait fait aucune première partie ? C’est sûr que j’ai quand même acquis une certaine confiance, une certaine légitimité aux yeux des autres aussi. Et il n’y a rien à faire. Quand tu te sens légitime aux yeux des autres, ça t’aide beaucoup.

Il y a pas mal de choses dans cette face A de ton album qui renvoient au quotidien de tout un chacun. Est-ce que c’était une volonté d’ancrer vraiment, vraiment le disque dans le réel ?

Oui. Et c’est quelque chose d’assez propre de manière générale à mon projet. J’ai toujours bien aimé les artistes qui sont dans le concret et qui racontent quelque chose de vrai. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas client non plus de projets plus second degré ou détachés. Mais si je m’écoute vraiment et que je fais vraiment ce que j’aime, c’est ça qui sort et je ne cherche pas à l’inhiber. C’est vrai que par exemple, dans le morceau “Prosaïque”, je ne fais que décrire ma chambre. J’aime bien me raccrocher à la réalité, à ce qui m’entoure et faire écho à ça.

Il y a un petit clin d’œil à FKJ aussi dans cet EP, sur le morceau HS. Pourquoi ?

C’est vrai que dans le morceau je dis “Il y a que French qui est à la hauteur”. FKJ c’est un gars qui sait jouer tous les instruments à la perfection. Je l’ai vu deux fois sur scène et à chaque fois que je sors de là, je suis entre l’émerveillement de me dire 'le gars est trop fort, il sait tout faire, il chante super bien" et en même temps tu te prends une claque parce que tu te dis qu’il y a encore du boulot pour arriver au niveau d’un gars comme ça. Mais en même temps, sa démarche et la mienne sont totalement différentes, donc je ne cherche pas à faire du FKJ, mais c’est une source d’inspiration énorme. Pour moi, il est juste au-dessus de la mêlée.