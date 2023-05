Lizzo veut être en bonne santé mais pas mince

Mais il est peut-être un autre point important à nuancer : le fait de maigrir est, ces dernières années, fustigé par des filles comme Lizzo qui prônent l’acceptation de soi à travers le mouvement body positive pour résister à la dictature de la minceur. C’est évidemment une bonne chose.

Mais maigrir peut aussi s’avérer positif pour sa santé au sens le plus premier du terme : le point de vue médical tel que défini par l’OMS se réfère à un IMC (indice de masse corporelle) compris, pour un adulte, entre 18,5 et 25 et qui correspond à une corpulence "normale". En dessous, on est en sous poids avec notamment un risque de baisse d’immunité. Au-delà, on entre en surpoids. Et au-delà de 30, on est en obésité. Avec des risques accrus pour sa santé : accidents cardiovasculaires, diabète, difficultés articulaires et respiratoires.