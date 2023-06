Lizzo révèle comment Beyoncé lui donne la force de continuer sa carrière malgré les critiques grossophobes

Depuis qu’elle est connue, Lizzo est la cible de critiques grossophobes. Si elle assume pleinement ses rondeurs, elle a avoué en vidéo que les commentaires la touchaient plus qu’elle ne l’aimerait.

Comme l’explique le site Billboard, Lizzo a décidé de répondre à ses détracteurs dans un TikTok. On la voit faire du sport en écoutant et en chantant des titres du dernier album de Beyoncé, "Renaissance", qu'elle a récemment présenté en concert à Bruxelles. Ensuite, elle se lève pour aller dehors, au soleil, et évoque les critiques sur son physique. "Aujourd’hui est l’un de ces jours durant lesquels je me sens vraiment très énervée contre le monde entier. J’ai vu beaucoup de choses méchantes à mon sujet sur Internet récemment, qui m’ont donné envie d’abandonner", a-t-elle révélé en toute transparence, avant de continuer : "Il y a des jours où la haine l’emporte tellement sur l’amour que j’ai juste envie d’arrêter la musique et de disparaître. J’ai suffisamment d’argent pour acheter une ferme et ne plus jamais avoir à parler avec d’autres personnes".

Elle explique que lorsqu’elle a ce genre de pensées et qu’elle traverse des journées aussi difficiles, elle essaie de sortir et de prendre le soleil pour penser à autre chose. Elle fait comprendre d’autant plus que c’est principalement grâce à "Renaissance" qu’elle réussit à garder la force de continuer. À la 65e cérémonie des Grammy Awards, Lizzo avait tari Beyoncé d’éloges, disant combien Queen B l’avait inspirée dans sa carrière et la qualifiant de "l’artiste de cette époque".