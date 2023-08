Lizzo réagit à la plainte d’anciennes danseuses pour harcèlement sexuel

Voilà une nouvelle qui fait trembler Internet : la chanteuse américaine Lizzo, connue pour prôner la beauté des corps et l’acceptation de soi, est accusée par trois de ses anciennes danseuses de grossophobie, de harcèlement sexuel, ainsi que d’avoir instauré un environnement de travail toxique.

Et ce n’est pas tout. Les plaignantes Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez parlent également de "harcèlement religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d’agressions et de séquestration, entre autres", a indiqué leur cabinet d’avocats dans un communiqué publié ce mardi et consulté par Variety et l’AFP.

Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez ont toutes les trois commencé à travailler avec Lizzo en 2021. Fin avril et début mai, leur collaboration avec la chanteuse a pris fin. Arianna Davis et Crystal Williams ont été licenciées, alors que Noelle Rodriguez a décidé de démissionner, "après tout ce qu'elle a vu et subi", a-t-elle confié.

Lizzo nie fermement les accusations. Elle a répondu dans un post Instagram inclus à la fin de l'article.