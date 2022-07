Lizzo : quand la 50e d'"About Damn Time" est enfin la bonne

Lizzo a récemment posté sur son compte TikTok le moment de joie qui a éclaté en studio au moment où la chanteuse, en cabine trouve la vibe parfaite pour les paroles "Turn up the music, let's celebrate. I got a feelin' I'm gon' be ok ok ok all right. It's abut damn time". Des cris qui ne trompent pas, c'est un vrai moment de création de tube.

L'artiste américaine révèle qu'il a fallu 50 essais pour trouver la version parfaite de la chanson. Le moins que l'on puisse dire c'est que ses efforts ont payé puisque le single vient d'atteindre la première place au classement très prisé "Hot 100" de Billboard. C'est la deuxième fois que Lizzo atteint cette place, elle l'a déjà eue avec "Truth Hurts" en 2019.

Le titre est devenu viral et a même donné naissance à une chorégraphie TikTok que Bruce Willis a testé avec sa fille il y a quelques jours.

La séquence qui fait plaisir à voir est à retrouver ci-dessous :