Lizzo, Harry Styles, Bad Bunny… Sur quelles chansons allons-nous danser cet été ?

Quel est le rapport entre "Born to Be Alive" de Patrick Hernandez, "La Macarena" de Los Del Rio et "Despacito" de Luis Fonsi et Daddy Yankee ? Ils ont tous été des tubes de l’été, ces objets musicaux aussi entêtants qu’éphémères. Les mélomanes les plus exigeants les décrient souvent pour leur rythme déjà vu et leurs paroles simples. Mais force est de constater qu’ils font danser la planète entière, le temps d’un été.