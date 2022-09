Lizzo en mode défilé, seule chez elle, pour sa marque Yitty

Lizzo et le Body Positive, on connaît depuis longtemps, surtout lorsqu'elle nous montre ses fesses en gros plan sur son Instagram! Alors lorsqu’il s’agit de promouvoir son label de lingerie sculptante, elle défile elle-même dans son salon évidemment !

La chanteuse américaine défend la liberté des corps et lutte contre la grossophobie comme personne. Elle nous a habitués ces dernières années à s’exhiber en petite tenue sur ses réseaux et est une grande adepte du twerk ! En avril dernier, après avoir planché pendant plusieurs années sur un projet de lingerie inclusive, elle lançait sa marque Yitty, en collaboration avec la marque de sport Fabletics de sa cofondatrice Kate Hudson. Un label qui se veut inclusif en proposant des tailles allant du Xl au 6XL. Des sous-vêtements gainants dans la même lignée que ceux de Kim Kardashian et de son label Skims mais avec plus de couleurs et dont le but est pour elle qu’on les porte fièrement et surtout pas en essayant de dissimuler ses formes. Lizzo s'assume et espère qu’on fasse pareil.

Ce week-end, il fallait faire un peu de promo autour de la nouvelle collection automne-hiver et relancer les soldes d’été. Alors qui comme meilleure ambassadrice que Lizzo elle-même ? ! Elle a donc défilé toute seule chez elle pour relancer les ventes.