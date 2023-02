Dans l’une des vidéos, l’interprète de "Juice" et "Boys" s’apprête à embrasser sa statue de cire avant de s’éloigner poussant un cri de surprise pensant qu’une personne entre dans la pièce. Pour IHeart Radio elle a décrit cette rencontre avec sa statue comme "l’un des moments les plus terrifiants et méta de ma vie. Merci @MadameTussauds – maintenant je sais à quoi ressemble un couple avec Lizzo".

L’artiste, tellement fan de sa statue, a posté une série de vidéos sur Tiktok tantôt pour être confondue avec son personnage de cire tantôt pour poser la question "Que feriez-vous avec 2 Lizzos ?".