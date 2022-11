Lizzo dénonce l’origine raciste des courants musicaux

La chanteuse, rappeuse, flûtiste et femme d’affaires poursuit : "Alors oui, à cause de cela – retour en 2022 – nous avons cette machine à pop bien huilée, mais rappelez-vous qu’elle a une origine raciste. Et je pense que la chose la plus cool que j’ai vue, c’est que les artistes de rap et de hip-hop deviennent pop." Une pop music qui trouve son inspiration dans le rap : " Maintenant, la musique pop est vraiment rap dans son ADN – le rap mène le jeu, et je pense que c’est tellement cool. Mais nous oublions qu’à la fin des années 80 et au début des années 90, il y avait ces énormes tubes de diva pop chantés par des femmes noires comme Whitney Houston, Mariah Carey. Et je donne cette même énergie. Je donne cette même énergie avec un peu de rap, et je pense que les gens doivent juste s’habituer à moi.".

L’artiste de 34 ans fait une ingénieuse analogie culinaire : "Je pense que tout ce qui est nouveau, les gens vont le critiquer et avoir l’impression que ce n’est pas pour eux. Mais une fois que vous savez ce que c’est – comme une amie à moi qui n’aime pas l’avocat mais qui aime le guacamole, cela n’a aucun sens – mais une fois que vous êtes habitués à quelque chose, cela pourrait être pour vous. Donc, pour les gens qui n’aiment pas la musique pop ou qui n’aiment pas les artistes noirs qui font de la musique pop, ils pourraient éventuellement m’aimer. Je pourrais être du guacamole pour eux."