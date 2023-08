Lizzo : de nouveaux témoignages l'accablent pour harcèlement sexuel, selon l'avocat de ses anciennes danseuses

Récemment, trois anciennes danseuses de Lizzo ont porté plainte contre la chanteuse. Elles l'accusent entre autres de harcèlement sexuel, d'avoir instauré un environnement de travail toxique et d'avoir viré des danseuses car elles étaient "trop grosses". La star a réagi dans un post Instagram pour démentir toutes les accusations.

Mais il semblerait que le dossier soit loin d'être clos : selon Ron Zambrano, l'avocat des plaignantes, son cabinet serait en train d'analyser des nouveaux témoignages de 6 personnes ayant travaillé avec Lizzo, comme le rapporte NBC.

Elles expliquent qu'elles n'étaient pas toujours payées et que la chanteuse ainsi que son équipe faisaient souvent des allusions sexuelles, et avaient des comportements inappropriés pour un environnement de travail. Nous n'en savons pas plus pour le moment.

Si l'avocat prend ces nouveaux éléments très au sérieux, il admet qu'il ne pourra peut-être pas tout exploiter, et estime qu'il est encore "trop tôt pour le dire".

Suite à la plainte de Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez, plusieurs voix se sont dressées contre la star américaine. Courtney Hollinquest, une des anciennes danseuses, a raconté en story Instagram avoir vécu une expérience similaire.

L'ancienne directrice artistique de Lizzo, Quinn Whitney Wilson, a quant à elle affirmé qu'elle ne "faisait plus partie de ce monde depuis trois ans pour une bonne raison".

Enfin, la réalisatrice Sophia Nahli Allison, initialement choisie pour s'occuper de son documentaire, a rejoint leurs propos et a expliqué que la raison pour laquelle elle avait quitté le projet après 2 semaines était dû à la façon dont elle était traitée.

Lizzo a uniquement réagi aux trois plaignantes initiales mais n'a plus fait de commentaires depuis. "Je suis très ouverte sur ma sexualité et je m'exprime beaucoup en général mais je ne peux pas accepter ou permettre aux gens d'utiliser cette ouverture pour me faire passer pour ce que je ne suis pas", avait-elle écrit le 3 août sur Instagram.