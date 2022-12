Lizzo accusée d’écrire de la musique "pour les blancs" : elle répond

Bien que Lizzo connaît un succès phénoménal, les critiques de sa musique "à consonance blanche" inondent toujours les réseaux sociaux. Invitée ce mardi dans le Howard Stern Show, elle s’en est expliquée, blessée.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ressentait avec la critique, Lizzo a répondu : "C’est très blessant uniquement parce que je suis une femme noire. J’ai l’impression que cela remet en question mon identité et qui je suis. Cela diminue cela, ce qui, à mon avis, est vraiment blessant. Et d’un autre côté, je fais de la musique funky, soul et feel good qui ressemble tellement à beaucoup de musique noire qui a été faite pour les Noirs dans les années 70 et 80."

Et Lizzo, visiblement aussi touchée que sincère, d’enfoncer le clou : "En plus de cela, mon message s’adresse littéralement à tout le monde et à n’importe qui. Et je n’essaie pas de cacher mon message aux gens […] J’ai l’impression que beaucoup de gens ne me comprennent vraiment pas, c’est pourquoi je voulais faire le documentaire. J’ai l’impression que vous ne me comprenez pas. Vous ne savez pas d’où je viens. Et maintenant, je ne veux plus répondre à des questions sur cette merde. Je veux juste montrer au monde qui je suis."

Ce n’est pas la première fois que Lizzo réagit sur ce sujet. Il y a quelques semaines, elle avait déjà expliqué à Entertainment Weekly que, selon elle, "le genre pop était intrinsèquement raciste": "Je pense que si les gens faisaient des recherches, ils verraient qu’il y avait de la musique pour les communautés et puis il y avait de la musique pop. Et la musique étiquetée "black" était leur façon de séparer les artistes noirs du courant dominant, parce qu’ils ne voulaient pas que leurs enfants écoutent de la musique créée par des Noirs et des bruns parce qu’ils disaient que c’était démoniaque et bla bla bla."