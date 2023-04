Lizzie Deignan, maman pour la deuxième fois en septembre, va reprendre la compétition à la Flèche Wallonne

Lizzie Deignan sera au départ de la Flèche wallonne ce mercredi. La Britannique, gagnante du premier Paris-Roubaix féminin de l’histoire, signera son retour à la compétition moins de 7 mois après la naissance de son deuxième enfant.



Initialement, la coureuse de Trek-Segafredo devait revenir dans le peloton pour la Vuelta (1 au 7 mai). Elle va donc anticiper sa reprise. Comme elle l’a confirmée sur son compte Instagram. "Où sont passés ces 6 mois ? ???? En fait, je n’arrive pas à mettre des mots sur tout ça. La Flèche Wallone, j’arrive !".



La Britannique, 43 victoires en carrière, disputera la Flèche pour la 10e fois de sa carrière. Elle a terminé deux fois 2e (2014 et 2017) et une fois 4e (2020). Elle pourrait également être présente à Liège dimanche.



A 34 ans, la championne du monde de Richmond (2015) va entamer le troisième volet de sa carrière. Elle avait déjà mis sa carrière entre parenthèses suite à la naissance de sa fille Orla en septembre 2018. Elle n’a plus épinglé de dossard depuis le 9 octobre 2021.