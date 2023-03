Cinq ans après son premier succès, la revoici enfin ! Du haut de ses 35 ans, Lize Spit reconnait qu'il lui a fallu du temps pour écrire ce deuxième roman et pas seulement parce qu'elle savait qu'elle serait jugée plus sévèrement :

Avec le succès de “Débâcle”, j'ai ressenti de la honte et de la culpabilité. Après deux ans d'attention médiatique, j'ai eu ce sentiment qu'on peut avoir dans le train, quand on raccroche le téléphone et qu'on se rend soudain compte que tout le monde a entendu notre conversation. Je me suis sentie mal à l'aise, comme si j'avais crié de façon tout à fait inappropriée. Je me suis dit : “Qui suis-je pour prendre autant de place ?