Liz Truss, une descente aux enfers de 44 jours, le mandat le plus court de l'histoire du pays

En tout, elle n'a gardé le contrôle que quelques jours, entre la fin du deuil national après le décès le 8 septembre de la reine Elizabeth et la débâcle ayant suivi son "mini-budget".

Au congrès du parti conservateur début octobre, l'ambiance est morose, les dissensions s'exposent au grand jour. Dans une première volte-face, Liz Truss renonce à baisser le taux d'imposition des plus riches. Son autorité et son contrôle du parti semblent déjà évaporés. "J'ai compris, j'ai écouté", dit-elle alors.

Ecouté peut-être, mais compris pas vraiment, s'inquiètent ses détracteurs face à cette piètre oratrice qui répète "croissance, croissance, croissance", et semble imperméable aux critiques.

Le 14 octobre, sous la pression de son parti de plus en plus inquiet, alors que des noms circulent déjà pour la remplacer, elle limoge son ministre des Finances et convoque une conférence de presse. Robotique, elle se dit "absolument déterminée" à poursuivre sa mission, explique qu'elle est allée trop loin et trop vite. Elle tourne les talons après huit minutes.

Les sondages sont catastrophiques à deux ans des élections législatives.

Le 19 octobre, alors qu'elle est huée par les députés, elle affirme "je suis une battante, pas quelqu'un qui abandonne". Nouveau coup dur: sa ministre de l'Intérieur Suella Braverman quitte le navire gouvernemental qui sombre un peu plus chaque jour, en désaccord avec Liz Truss sur la politique migratoire.

Les appels à son départ se multiplient, l'opposition réclame des élections anticipées, les conservateurs sont désespérés.

Avant Downing Street, Mary Elizabeth Truss, casque de cheveux blonds et démarche volontaire, avait eu une carrière politique changeante. Née le 26 juillet 1975 dans une famille très à gauche - son père est professeur de mathématiques et sa mère infirmière milite pour le désarmement nucléaire - elle manifeste enfant contre Margaret Thatcher, avant d'en devenir une admiratrice dont elle aurait voulu marcher dans les traces.