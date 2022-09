Livreur de drogues : l’Ubérisation de la livraison de stupéfiants fait des (é) mules partout en Europe

Les livreurs ont des profils aussi divers que leurs clients. On trouve aussi bien des jeunes sans emploi, parfois mineur, qu’une mère de famille ou des étudiants désargentés.

Lorsqu'ils s'engagent imprudemment dans ce type d'activité, ils ne mesurent pas nécessairement qu'ils seront désormais à la merci de réseaux criminels pour lesquels seule la loi du silence prévaut.

Point commun, ils sont utilisés par des bandes criminelles qui livrent la marchandise et récupèrent l’argent, payant aux livreurs une commission de quelques centaines d’euros chaque semaine. En contrepartie, ils sont tenus au silence sous peine de représailles.

C’est le plus souvent par le repérage du livreur qu’une enquête démarre. L’examen de ses téléphones, ordinateurs et comptes bancaires pouvant permettre ensuite de recueillir plus d’informations. L’idéal étant lorsque les capacités d’enquête le permettent d’identifier la nourrice et la centrale d’appel.