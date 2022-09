Livresse, festival littéraire au Vecteur de Charleroi

Depuis deux décennies maintenant, le festival Livresse réunit des acteurs du milieu de la littérature pour un festival grisant ! Du 12 au 15 octobre les passionnés, amoureux, curieux et amateurs de lecture pourront se retrouver au Vecteur de Charleroi. Rencontres, discussions, ateliers, expos et concerts sont au programme.

Le mercredi 12 octobre, en début d’après-midi, les petits peuvent participer à un club de lecture. Vers 18h, le bar ouvre ainsi que la librairie, une occasion de siroter un verre tout en dégustant une BD ou un roman. A 20h, le documentaire de Pauline Beugnies, "Shift" est présenté, suivi d’une discussion sur le monde du travail en 2022 "Jamais, ne travaillez jamais !".

Le jeudi 13 octobre, la librairie ouvre dès 14h00 et c’est aussi une occasion de visiter l’exposition de Matteo Falone au Rayon. A 20h, une discussion autour des pratiques de la micro-édition est au programme, ainsi que la présentation de nouveaux projets, entrecoupée de capsules vidéo présentant les futurs best-sellers de cette rentrée micro-éditoriale, mais aussi d’interviews et de courts-métrages.

Le vendredi 14 octobre, un atelier d’écriture avec PAC Charleroi est organisé au Rayon, la réservation est obligatoire. En début de soirée, les participants pourront assister à la présentation des éditions de Blow Book et de Caroline Desvaux, puis aux concerts TBA.

Samedi 15 octobre, la librairie sera matinale, avec une ouverture dès 10h. Sous réservations, les participants peuvent déguster un brunch avec le Club Travail. Après le repas, une discussion sur les conditions pratiques et pragmatiques dans la création, à travers le prisme du genre est abordée : est-ce plus difficile de créer en tant que femme ? Enfin, jusqu’à 18h, une soirée de discussion et de réseautage pour les illustratrices et autrices de BD à Bruxelles est au programme. Ouvert à toutes les personnes qui s’identifient comme illustratrice ou autrice de BD (à tous les niveaux de carrière ou professionnalisme).

Rue de Marcinelle 30, 6000 Charleroi