Yola lui avait raconté cette histoire familiale ; celle de sa propre mère, Félicie, disparue ; celle de son frère, fusillé également ; celle de son père, Léopold, seul rescapé avec Yola, qui lui-même résistant, isolé de sa femme et de ses enfants, a connu arrestations, camps et évasions. Le père et la fille ont réussi à se retrouver tous les deux à la fin de la guerre et sont venus s’installer en France.

"C'est petit à petit qu'elle va prendre conscience de ce qui lui est arrivé, tout en gardant toujours cette distance : non, en fait, il ne s'est rien passé, ce n'est pas si important, ce n'est pas grave. Rien n'est important, sauf la vie. Elle a pris conscience que le destin lui a donné la chance d'être là. Donc la vie est très importante. Profiter de l'instant présent, relativiser, c'est très important. Elle ne supportait pas les histoires, les disputes pour rien, les conflits, explique Christine Bernard.

A côté de ça, elle était d'une joie de vivre incroyable, mais presque trop. Parce que je crois que quelqu'un qui vit un traumatisme comme celui-là, qui n'est pas soigné, traîne en lui quelque chose de pas réglé. Elle a 15 ans, elle perd mère, frère, on tente de l'assassiner... On ne peut pas avoir une vie normale derrière. Je pense que c'était toujours un enfant jusqu'à la fin de sa vie."

Christine raconte aussi son propre voyage en Pologne avec sa fille, Emily, pour tenter de retrouver les lieux où se sont déroulés les événements à l’origine de son histoire personnelle.