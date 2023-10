Livraison de F-16 belges à l'Ukraine : l'opposition attend des éclaircissements

Les partis d'opposition à la Chambre ont réclamé mercredi des clarifications du gouvernement après sa décision de livrer deux à quatre F-16 à l'Ukraine, Les Engagés n'y voyant notamment qu'un "effet d'annonce".

"On nous annonce ce matin qu'on livrera de deux à quatre F-16 à l'Ukraine et puis on apprend que c'est en fait une décision qui incombera au prochain gouvernement. C'est un effet d'annonce irresponsable par rapport à la situation en Ukraine. À nouveau, c'est la cacophonie qui règne sur l'aide militaire à l'Ukraine", a souligné le député Georges Dallemagne.

"J'attends une décision claire, rapide sur la livraison d'un nombre substantiel d'avions", a-t-il ajouté.

Autre motif d'étonnement chez les centristes : le fonds d'aide de 1,7 milliard d'euros pour l'Ukraine, alimenté par l'impôt des sociétés prélevé sur les intérêts des avoirs russes gelés en Belgique.

"Ce sont les oligarques russes qui financent notre aide. Mais quel est le budget propre que met la Belgique sur la table ? Et qui plus est, ces intérêts ne cesseront de gonfler au fil des ans. Nous devons établir avec l'Ukraine un plan de soutien et de reconstruction sur plusieurs années", a dit M. Dallemagne.

L'opposition flamande a, elle, fait part de son étonnement après le virage pris par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, qui avait maintenu jusqu'ici que pareille cession d'avions était impossible d'un point de vue opérationnel pour la Belgique.

Peter Buysrogge (N-VA), le président de la commission Défense de la Chambre, se dit toutefois satisfait de l'annonce du gouvernement même si, à ses yeux, de nombreux points doivent encore être éclaircis avec urgence.