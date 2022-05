Livraison de courses à domicile avec Delhaize : Partout en Belgique sauf en province de Luxembourg

La publicité du groupe n’a pas été bien accueillie par le Premier échevin de Habay. " Il devrait être plus clair dans sa communication en disant voilà : on ne livre pas à plus de X kilomètres du point de départ, pour que ce soit clair pour tout le monde ", affirme Olivier Barthélemy.

L’exclusion de la province de Luxembourg est, pour lui, une source d’incompréhension. " Il y a des endroits reculés aussi dans le namurois et dans le liégeois qui ne sont pas discriminés et qui sont plus loin des centres de distribution que la province de Luxembourg, en tout cas, certaines parties de la province de Luxembourg ".