Livraison de chars à l'Ukraine : la Pologne prête à se passer de l'aval de l'Allemagne

Lundi, Steffen Hebestreit, le porte-parole du chancelier allemand, a reprécisé sa position au cours d'une conférence de presse : "Le gouvernement fédéral n'exclut pas que des chars Leopard soient livrés, il n’a pas encore décidé s’il allait le faire maintenant".

Après la récente décision de livrer des véhicule blindés prise par l’Allemagne, les Etats-Unis et la France, la question est de "savoir si nous devrions faire tout de suite un pas qualitatif et fournir aussi des chars de combat. Et il y a certains pays qui estiment qu’il faut le faire, d’autres sont plus sceptiques ou réservés", a-t-il souligné.

Quant à la demande de la Pologne, M. Hebestreit a afirmé : "J'aimerais peut-être dire les choses ainsi: si une telle demande devait être faite en Allemagne, ce qui n'est pas le cas actuellement, alors il existe des procédures bien établies pour répondre à une telle demande. Et nous nous y conformons tous".

Les chars lourds allemands Leopard 2 sont susceptibles d'avoir un impact significatif pour les forces ukrainiennes face au rouleau-compresseur des troupes russes.