Cinq gros défis, quelques Breaks Nature, plusieurs dilemmes, des cris, des rires, des désaccords et… Un âne de compagnie ! C’est en résumé ce qu’a vécu notre trio fantastique lors de leurs 5 jours et 4 nuits au cœur de La Yourte. Si nos inquiétudes se portaient principalement sur la cohabitation et leur capacité d'adaptation à la vie en Yourte, il est maintenant certain que Livia, Martin et Jérôme ont relevé le challenge haut la main et repartent avec des souvenirs plein la tête !

Certes, ces cinq jours ont été loin du confort de la vie habituelle que le trio à l’habitude de vivre. Aujourd’hui ce sont des individus reconnectés à la nature, habitués aux initiatives durables et ayant vécu deux jours sans électricité qui quittent La Yourte le sourire aux lèvres.