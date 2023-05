Liverpool voit la C1 s’éloigner, Firmino et Milner font leurs adieux à Anfield en larmes

Tenu en échec chez lui par Aston Villa (1-1), Liverpool voit ses chances de qualification en Ligue des champions quasiment réduites à néant, samedi, lors de la 37e journée de Premier League, alors que Tottenham n’est même plus européen.

Le Brésilien Roberto Firmino, membre de la triplette magique de Liverpool avec Sadio Mané et Mohamed Salah, a connu une dernière sortie à Anfield assez amère malgré son égalisation contre Aston Villa.

Entré à la 72e minute, à la place de Luis Diaz, "Bobby" s’était jeté au premier poteau pour couper un centre de l’extérieur de Salah à une minute de la fin du temps réglementaire pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 89e).

Mais avec 66 points et un match à jouer, Liverpool, 5e, aura besoin d’un miracle pour passer devant Manchester United (4e) ou Newcastle (3e), qui ont trois unités de plus et un match en moins.

Le nul n’a d’ailleurs rien eu d’immérité pour les hommes d’Unai Emery qui passent 7e et sont virtuellement qualifiés pour la Ligue Europa Conférence.

Alors que les Reds restaient sur sept victoires consécutives, l’absence de Jürgen Klopp sur le banc, en raison de sa suspension pour avoir mis en doute l’objectivité d’un arbitre, a peut-être nui aux Reds.

Villa avait bénéficié d’un pénalty à la 22e minute, mais Ollie Watkins, n’a pas trouvé le cadre, son 5e échec sur 9 tentatives dans cet exercice.

Cinq minutes plus tard, le club de Birmingham a cependant trouvé la faille sur une belle reprise de Jacob Ramsey au second poteau (0-1, 27e) un résultat qui aurait éliminé Liverpool de la course à la C1.

A la 55e minute, une égalisation a été refusée à Cody Gakpo pour un hors-jeu de Virgil van Dijk au départ de l’action, mais les locaux ont fini par revenir, adoucissant un peu la nostalgie face aux départs également des fidèles serviteurs que sont James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain ou Naby Keita.