Liverpool – Union Saint-Gilloise : les Saint-Gillois à l’assaut du mythique stade d’Anfield (direct vidéo, audio et commenté 21h)

Deux semaines après avoir accroché Toulouse dans son antre (1-1), l'Union s’apprête à affronter un club encore autrement plus prestigieux. Pour la 2e journée d’Europa League, les Unionistes se déplacent en effet dans le stade mythique de Liverpool, Anfield Road.

Un duel au cordeau que les Saint-Gillois abordent sereinement, eux qui sont en pleine bourre en championnat. Après un petit coup de moins bien mi-septembre, ils ont en effet passé la seconde ces dernières semaines et viennent de signer un 9/9 pour provisoirement s’installer en tête de Pro League.

Leur adversaire du soir, Liverpool alterne, de son côté, entre le très bon et le beaucoup moins bien ces dernières semaines. Côté très bon, on pointera les 6 victoires consécutives en championnat entre mi-août et fin septembre. Côté moins bon, on notera quand même cette fâcheuse défaite du week-end dernier contre Tottenham (2-1). Un match que les Reds ont d’ailleurs fini à… 9 contre 11 après les exclusions de Curtis Jones et de Diogo Jota.

Malgré cette défaite, Liverpool reste 4e de Premier League, à deux petits points de Manchester City et de la tête du championnat. Sans trop de surprise, les Reds seront donc les grands favoris de ce duel face à l’Union. Mais attention, les Bruxellois n’ont absolument rien à perdre et ne sont jamais aussi dangereux que… quand on ne les attend pas.

Dans tous les cas, ce match s’annonce palpitant. Vous aurez l’occasion de le suivre en direct vidéo, en direct commenté ainsi qu’en direct audio ici.