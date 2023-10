Liverpool – Union : Jürgen Klopp n’a "pas vu une petite équipe" face à lui mais "une bonne opposition"

Liverpool s'est débarrassé de l'Union Saint-Gilloise jeudi en s'imposant 2-0 à Anfield Road. Les Reds ont à chaque fois fait mouche à la fin des deux mi-temps pour s'assurer les trois points. Le coach des Anglais Jürgen Klopp s'est dit "content" du résultat et de la prestation des siens bien que celle-ci soit perfectible.

"Au début, je nous ai trouvé vraiment forts. On jouait vraiment bien. On aurait dû marquer deux buts, on ne l'a pas fait. On a perdu un peu de rythme et on a donné l'opportunité à l'Union de revenir un peu dans le match. Essentiellement sur phase arrêtée. Mais on sait que tout peut arriver sur phase arrêtée, surtout que l'Union a des qualités dans ce domaine. En deuxième période, on a recommencé à mieux contrôler le match mais on a quand même continué à concéder des phases arrêtées. L'Union a obtenu 11 corners, c'est beaucoup trop mais c'est comme ça", a souri Klopp, convaincu que son équipe aurait "pu et dû faire mieux".

L'entraîneur allemand a ensuite commenté la prestation de l'Union. Interrogé par Benjamin Deceuninck sur la performance de "la petite équipe belge".

"Une petite équipe? Allez, c'est une équipe du top en Belgique, un pays où il y a une grande culture footballistique. Je n'ai pas vu de petite équipe ce soir. J'ai vu une bonne opposition. Si on avait ouvert la porte un peu plus, ils nous auraient fait mal. Je pense qu'on a fait ce qui était nécessaire pour éviter cela."