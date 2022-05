Liverpool s’impose à Aston Villa au tout petit trot

Liverpool a écarté Aston Villa 1-2 en match en retard de la Premier League. Les Reds ont été menés mais ont réussi à inverser la tendance. Ils restent dans la course au titre et reviennent provisoirement à égalité de points avec Manchester City.

Le Liverpool de Jurgen Klopp a gagné sur la pelouse d’Aston Villa, mais sans briller. Les locaux ont ouvert le score dès la 3ème minute via Douglas Luiz. Cueilli à froid, Liverpool réagit dans la foulée avec l’égalisation de Joel Matip à la 6ème.

On croit alors se diriger vers une rencontre folle, mais non. Le match va ensuite se dérouler dans un faux rythme. Sans véritablement dominer, les Reds prennent l’avantage peu après l’heure de jeu via un but de Sadio Mané. 1-2, score final. Liverpool reste dans la course au titre et revient (provisoirement) à égalité de points avec Manchester City. Mais les Cityzens de Kevin De Bruyne, qui joueront ce mercredi soir en déplacement à Wolverhampton, restent en tête du classement.